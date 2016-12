Avrupa'nın kralı!

Avrupa'nınbasketboldaki 1 numaralı kupası'ndeki en büyük umudumuz Fenerbahçe , İspanyol devi'i, Ülker Arena'da mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreğiönde tamamladı. İkinci çeyrekte konuk takım daha etkili gözüktü ve farkı kapatıp öne geçti. Real Madrid , devreyigalip tamamladı.Başa baş giden üçüncü çeyrek sonunda skoroldu. Son periyot ise büyük heyecana sahne oldu. Baskılı savunmayla başlayan, rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi. Oyunda son 16 saniyeye geldiğinde skorhücum sırası Real'deydi. Llull ile basketi bulamayan, F.Bahçe'nin ribauntu almasından sonra faul yaptı. 1.7 saniye kala'nin atışı galibiyeti getirdi:Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Arena, yine tıklım tıklım doldu. Real Madrid karşısında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, parkedeki basketbolculara büyük destek verdi. Ülker Sports Arena 'da oynanan Real Madrid karşılaşmasını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tribünden takip etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mücadeleyi büyük bir heyecanla izleyen Yıldırım, atılan basketlerden sonra büyük sevinç yaşarken maçı an be an yaşadı. Başkan Aziz Yıldırım, 78-77'lik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken tebrikleri kabul etti.Maçın en skorer ismi Fenebahçe formasıyla 18 sayı üreten Nunnally olurken, Udoh, Sloukas, Vesely, Kalinic ve Ali Muhammed çift haneli sayılara ulaşarak galibiyeti bölüştüler. Real Madrid'de ise Randolph 16, Llull 14 sayı attı. Maçta sadece 7 oyuncuyla mücadele eden F.Bahçe'de sahada kalan bütün isimler 24 dakikanın üzerinde süre aldı.Fenerbahçe, Real Madrid'e geçit vermiyor. Sarı- lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle THY Avrupa Ligi 'nde oynadığı son dört karşılaşmayı da kazandı. Geçen sezon çeyrek finalde rakibini 75-69, 100-78 ve 75-63'lük skorlarla yenerek final-four'a yükselen Kanarya, bu sezon da İstanbul'da konuk ettiği rakibine acımadı ve sahadan 78-77 galip ayrıldı. Bu arada Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde üç maç sonra yenildi.