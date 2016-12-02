Avrupa'nın kralı!
THY Avrupa Ligi’nin son finalisti sarı-lacivertliler, İstanbul’da konuk ettiği Real’i yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve zirveye yeniden ortak oldu.
Avrupa'nın basketboldaki 1 numaralı kupası THY Avrupa Ligi'ndeki en büyük umudumuz Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid'i, Ülker Arena'da mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte konuk takım daha etkili gözüktü ve farkı kapatıp öne geçti. Real Madrid, devreyi 40-39 galip tamamladı.
SON 16 SANİYE NEFES KESTİ
Başa baş giden üçüncü çeyrek sonunda skor 57-57 oldu. Son periyot ise büyük heyecana sahne oldu. Baskılı savunmayla başlayan F.Bahçe, rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi. Oyunda son 16 saniyeye geldiğinde skor 77-77, hücum sırası Real'deydi. Llull ile basketi bulamayan Real, F.Bahçe'nin ribauntu almasından sonra faul yaptı. 1.7 saniye kala Nunnaly'nin atışı galibiyeti getirdi: 78-77.
TARAFTAR YİNE MAÇA AKIN ETTİ
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Arena, yine tıklım tıklım doldu. Real Madrid karşısında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, parkedeki basketbolculara büyük destek verdi.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM TRİBÜNDE
Ülker Sports Arena'da oynanan Real Madrid karşılaşmasını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tribünden takip etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mücadeleyi büyük bir heyecanla izleyen Yıldırım, atılan basketlerden sonra büyük sevinç yaşarken maçı an be an yaşadı. Başkan Aziz Yıldırım, 78-77'lik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken tebrikleri kabul etti.
7 OYUNCUYLA GALİBİYET GELDİ
Maçın en skorer ismi Fenebahçe formasıyla 18 sayı üreten Nunnally olurken, Udoh, Sloukas, Vesely, Kalinic ve Ali Muhammed çift haneli sayılara ulaşarak galibiyeti bölüştüler. Real Madrid'de ise Randolph 16, Llull 14 sayı attı. Maçta sadece 7 oyuncuyla mücadele eden F.Bahçe'de sahada kalan bütün isimler 24 dakikanın üzerinde süre aldı.
REAL MADRİD'E GEÇİT YOK
Fenerbahçe, Real Madrid'e geçit vermiyor. Sarı- lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son dört karşılaşmayı da kazandı. Geçen sezon çeyrek finalde rakibini 75-69, 100-78 ve 75-63'lük skorlarla yenerek final-four'a yükselen Kanarya, bu sezon da İstanbul'da konuk ettiği rakibine acımadı ve sahadan 78-77 galip ayrıldı. Bu arada Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde üç maç sonra yenildi.
SON 16 SANİYE NEFES KESTİ
Başa baş giden üçüncü çeyrek sonunda skor 57-57 oldu. Son periyot ise büyük heyecana sahne oldu. Baskılı savunmayla başlayan F.Bahçe, rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi. Oyunda son 16 saniyeye geldiğinde skor 77-77, hücum sırası Real'deydi. Llull ile basketi bulamayan Real, F.Bahçe'nin ribauntu almasından sonra faul yaptı. 1.7 saniye kala Nunnaly'nin atışı galibiyeti getirdi: 78-77.
TARAFTAR YİNE MAÇA AKIN ETTİ
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Arena, yine tıklım tıklım doldu. Real Madrid karşısında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, parkedeki basketbolculara büyük destek verdi.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM TRİBÜNDE
Ülker Sports Arena'da oynanan Real Madrid karşılaşmasını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tribünden takip etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mücadeleyi büyük bir heyecanla izleyen Yıldırım, atılan basketlerden sonra büyük sevinç yaşarken maçı an be an yaşadı. Başkan Aziz Yıldırım, 78-77'lik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken tebrikleri kabul etti.
7 OYUNCUYLA GALİBİYET GELDİ
Maçın en skorer ismi Fenebahçe formasıyla 18 sayı üreten Nunnally olurken, Udoh, Sloukas, Vesely, Kalinic ve Ali Muhammed çift haneli sayılara ulaşarak galibiyeti bölüştüler. Real Madrid'de ise Randolph 16, Llull 14 sayı attı. Maçta sadece 7 oyuncuyla mücadele eden F.Bahçe'de sahada kalan bütün isimler 24 dakikanın üzerinde süre aldı.
REAL MADRİD'E GEÇİT YOK
Fenerbahçe, Real Madrid'e geçit vermiyor. Sarı- lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son dört karşılaşmayı da kazandı. Geçen sezon çeyrek finalde rakibini 75-69, 100-78 ve 75-63'lük skorlarla yenerek final-four'a yükselen Kanarya, bu sezon da İstanbul'da konuk ettiği rakibine acımadı ve sahadan 78-77 galip ayrıldı. Bu arada Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde üç maç sonra yenildi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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