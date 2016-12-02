1 numara adayları

Fenerbahçe, Volkan Demirel’in ardından kaleyi teslim edeceği isimler üzerinde çalışıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek şu iki aday öne çıkıyor: Adrian ve Benoit Costil...

Sarı-lacivetli yönetim, tam 15 yıldır eldivenleri giyen Volkan Demirel'in ardından kaleyi teslim edeceği isimler üzerinde çalışmaya başladı. Fenerbahçe; "Boş kağıda imza atarım" diyen 35 yaşındaki file bekçisiyle yeni sözleşme yapmaya sıcak bakarken, alternatif kaleciler için de araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan taramalar sonucu Volkan'ın ardından 1 numarayı giyecek iki aday öne çıktı: Adrian Castillo ve Benoit Costil... West Ham'da oynayan 29 yaşındaki Adrian, 4 yıldır İngiliz ekibinin formasını giyiyor.



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Haziran 2017'de sözleşmesi bitecek olan İspanyol kaleci, bu sezon takımın savunma sıkıntısı nedeniyle 13 resmi maçta 26 gol yedi. Fransız ekibi Rennes ile 6. sezonuna giren Costil de sezon sonunda serbest kalacak isimlerden biri. Fransa Milli Takımı'nın da bir kez formasını giyen 29 yaşındaki file bekçisi, 15 lig maçında 19 gol yedi.