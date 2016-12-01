Yıldızlar tribünde
Gençlerbirliği maçında kadroda olmayan Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Takımın yıldız isimleri Volkan Şen, Volkan Demirel, Alper, Persie, Lens, Şener, Mehmet Topal, tribünden karşılaşmayı takip etti.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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