 Yıldızlar tribünde – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Yıldızlar tribünde

    Yıldızlar tribünde
    maçında kadroda olmayan Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Takımın yıldız isimleri , , Alper, , , , , tribünden karşılaşmayı takip etti.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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