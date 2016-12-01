 Wiel’den FIFA ikazı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Wiel’den ikazı

    Wiel’den FIFA ikazı
    'de gerginliği yaşanıyor. Geçen hafta İsviçre'ye izinsiz giden Wiel'e yönetim 100 bin dolar ceza keserken, Wiel ise İsviçre'de göründüğü doktordan rapor getirdi, cezayı kabul etmedi. Oyuncunun menajeri Raiola ise kulübe mail atıp cezada ısrarcı olması halinde olayı FIFA'ya taşıyacakları uyarısı yaptı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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