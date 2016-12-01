Wiel’den FIFA ikazı
F.Bahçe'de Van der Wiel gerginliği yaşanıyor. Geçen hafta İsviçre'ye izinsiz giden Wiel'e yönetim 100 bin dolar ceza keserken, Wiel ise İsviçre'de göründüğü doktordan rapor getirdi, cezayı kabul etmedi. Oyuncunun menajeri Raiola ise kulübe mail atıp cezada ısrarcı olması halinde olayı FIFA'ya taşıyacakları uyarısı yaptı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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