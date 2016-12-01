 Tosun için başsağlığı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Tosun için başsağlığı

    Tosun için başsağlığı
    Sarı-lacivertli kulüp, trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun için başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçeliliğiyle bilinen Tosun hakkında yapılan açıklamada "'u kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz" denildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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