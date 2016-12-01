Tosun için başsağlığı
Sarı-lacivertli kulüp, trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Tosun için başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçeliliğiyle bilinen Tosun hakkında yapılan açıklamada "Erdal Tosun'u kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz" denildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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