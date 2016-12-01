Taraftarlara uyarı
F.Bahçe, Beşiktaş derbisi biletleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Dün öğlen saatleri itibariyle satılan bilet sayısının 26 bin 492 olduğu belirtilirken, taraftarlardan teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri istendi. Karaborsa bilet satışını engellemek için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Taraftarlara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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