 Taraftarlara uyarı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Taraftarlara uyarı

    Taraftarlara uyarı
    , derbisi biletleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Dün öğlen saatleri itibariyle satılan bilet sayısının 26 bin 492 olduğu belirtilirken, taraftarlardan teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri istendi. Karaborsa bilet satışını engellemek için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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