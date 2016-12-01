Tahkim'den Fenerbahçe'nin itirazına ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu Galatasaray maçı nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iptal edilmesi cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK tarafından verilen taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iptal edilmesi başvurusunu görüştüğü bildirildi. Kurulun, verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün itirazını reddettiği belirtildi.
Tahkim kurulu ayrıca, Fenerbahçe'ye verilen 65 bin lira para cezasını da onadığı aktarıldı.
Tahkim kurulu ayrıca, Fenerbahçe'ye verilen 65 bin lira para cezasını da onadığı aktarıldı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum"
Toplam 5
Yorum
ercan Siz 10 senenin kafasini yasamaya devam edin
- Umutlarını söndürün
Toplam 35
Yorum
ahmet şenol güneş hakemi ayarladınızmı federasyonla birlikte
- Umutlarını söndürün
Toplam 35
Yorum
4-1 geçen sene 1-4 FB nin kazanacağı maçı 3-2 beşiktaşa verdi hakem.Sonra da yok efendi yok bilmemne,yok beşiktaş duruşu.Geçiniz bu traşları
Tahkim'den Fenerbahçe'nin itirazına ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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