Tahkim'den Fenerbahçe'nin itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu Galatasaray maçı nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iptal edilmesi cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK tarafından verilen taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iptal edilmesi başvurusunu görüştüğü bildirildi. Kurulun, verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün itirazını reddettiği belirtildi.



Tahkim kurulu ayrıca, Fenerbahçe'ye verilen 65 bin lira para cezasını da onadığı aktarıldı.