 Şov sırası bende – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Şov sırası bende

    Şov sırası bende

    Hollandalı forvet, ’a attığı biri röveşata 3 golle büyük alkış alan mevkidaşının yanına giderek “O maçta bizi sen sırtladın. derbisinde ise bu görev bana düşecek. Şov sırası artık bende ” dedi.

    'de futbolcular, derbisi ile yatıp kalkarken idmanlarda da sohbetler maçtan mutlaka 3 puan alınması üzerine yapılıyor. Bu konuşmalardan en ilginci ise sarı-lacivertli takımın golcüleri ve Sow arasında yaşandı. G.Birliği ile oynanan kupa maçı öncesi yapılan son idmanda Sow'un yanına gelen Persie, maçında hat-trick yaparak büyük alkış alan mevkidaşına esprili bir dille şunları söyledi:

    BU KEZ BEN SENİ ALKIŞLARIM
    "Rize'de attığın rövaşata gole hayran kaldığımı özellikle belirtmiştim. Ama artık benim sıram geldi. O maçta bizi sen sırtladın. Beşiktaş'a karşı da ben görevimi yapacağım. Şov sırası bende. Bu kez ben alkışlanmak istiyorum." Sow da bunun üzerine gülümseyip "Tabii ki. Sen golleri at derbi sonrası ilk antremanda bu kez ben sana hayranlığımı söylerim" diyerek Hollandalı yıldızı motive etti. derbisine de aynı hırsla hazırlanan 33 yaşındaki golcü, attığı 2 golle zaferin mimarı olmuşu.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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