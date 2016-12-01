Şov sırası bende
Hollandalı forvet, Rizespor’a attığı biri röveşata 3 golle büyük alkış alan mevkidaşının yanına giderek “O maçta bizi sen sırtladın. Beşiktaş derbisinde ise bu görev bana düşecek. Şov sırası artık bende ” dedi.
F.Bahçe'de futbolcular, Beşiktaş derbisi ile yatıp kalkarken idmanlarda da sohbetler maçtan mutlaka 3 puan alınması üzerine yapılıyor. Bu konuşmalardan en ilginci ise sarı-lacivertli takımın golcüleri Van Persie ve Sow arasında yaşandı. G.Birliği ile oynanan kupa maçı öncesi yapılan son idmanda Sow'un yanına gelen Persie, Rizespor maçında hat-trick yaparak büyük alkış alan mevkidaşına esprili bir dille şunları söyledi:
BU KEZ BEN SENİ ALKIŞLARIM
"Rize'de attığın rövaşata gole hayran kaldığımı özellikle belirtmiştim. Ama artık benim sıram geldi. O maçta bizi sen sırtladın. Beşiktaş'a karşı da ben görevimi yapacağım. Şov sırası bende. Bu kez ben alkışlanmak istiyorum." Sow da bunun üzerine gülümseyip "Tabii ki. Sen golleri at derbi sonrası ilk antremanda bu kez ben sana hayranlığımı söylerim" diyerek Hollandalı yıldızı motive etti. Galatasaray derbisine de aynı hırsla hazırlanan 33 yaşındaki golcü, attığı 2 golle zaferin mimarı olmuşu.
BU KEZ BEN SENİ ALKIŞLARIM
"Rize'de attığın rövaşata gole hayran kaldığımı özellikle belirtmiştim. Ama artık benim sıram geldi. O maçta bizi sen sırtladın. Beşiktaş'a karşı da ben görevimi yapacağım. Şov sırası bende. Bu kez ben alkışlanmak istiyorum." Sow da bunun üzerine gülümseyip "Tabii ki. Sen golleri at derbi sonrası ilk antremanda bu kez ben sana hayranlığımı söylerim" diyerek Hollandalı yıldızı motive etti. Galatasaray derbisine de aynı hırsla hazırlanan 33 yaşındaki golcü, attığı 2 golle zaferin mimarı olmuşu.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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