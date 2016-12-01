Savcılık kararı verdi: Tükürük
Basketbolda geçen sezon oynanan G.Saray-F.Bahçe maçında başantrenörü Zeljko Obradovic'in yüzüne gelen sıvı nedeniyle soruşturma başlatan savcılık iddianamede sıvıyı, tükürük olarak tespit ederken, şüpheli Oğuz Beltek'in tükürerek hakaret içeren tezahürat yapması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Beltek'in bu suçtan 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çaptırılması istendi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Savcılık kararı verdi: Tükürük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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