Savcılık kararı verdi: Tükürük

Basketbolda geçen sezon oynanan G.Saray-F.Bahçe maçında başantrenörü Zeljko Obradovic'in yüzüne gelen sıvı nedeniyle soruşturma başlatan savcılık iddianamede sıvıyı, tükürük olarak tespit ederken, şüpheli Oğuz Beltek'in tükürerek hakaret içeren tezahürat yapması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti. Beltek'in bu suçtan 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çaptırılması istendi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.