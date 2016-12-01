 Ozan Tufan sahneye çıktı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    sahneye çıktı

    Ozan Tufan sahneye çıktı
    İzlanda ile 9 Ekim'de oynanan Dünya Kupası Eleme karşılaşmasında sakatlanan , uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. 'nin genç yıldızı, tam 53 gün sonra maçında oynadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan, ilk yarıda vasat bir görüntü çizerken, ikinci 45'te oyunun her iki yönünü de kullandı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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