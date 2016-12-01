Ozan Tufan sahneye çıktı
İzlanda ile 9 Ekim'de oynanan Dünya Kupası Eleme karşılaşmasında sakatlanan Ozan Tufan, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, tam 53 gün sonra Gençlerbirliği maçında oynadı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan, ilk yarıda vasat bir görüntü çizerken, ikinci 45'te oyunun her iki yönünü de kullandı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Ozan Tufan sahneye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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