Makine durdu
Süper Lig ve Avrupa’da art arda 7 maçtır kazanan sarı-lacivertliler kupa maçında Başkent ekibine yenildi. Yiğithan’a cevabı Rantie verdi. Gençler’e zaferi İrfan getirdi.
Türkiye'nin kupası Türkiye'nin ekranlarında milyonlarca futbolseverle buluştu. ATV ekranlarındaki F.Bahçe-G.Birliği karşılaşması 90 dakika boyunca nefesleri kesti. 7 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş derbisini düşünerek rotasyona gitti. Maç F.Bahçe için kötü başladı. 10. dakikada Serdar Gürler, İsmail Köybaşı'nın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Halil Umut Meler kırmızı kart gösterdi. Buna rağmen F.Bahçe oyunda etkisini hissettirdi. 24. dakikada Stoch'un kornerinde genç Yiğitcan iyi yükselip skoru 1-0 yaptı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.
RANTİE İŞİ DEĞİŞTİRDİ
G.Birliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın 2. devrede yaptığı Rantie hamlesi maça damga vurdu. 56'da Rantie kontratakta Fabiano'yu avlayıp skoru 1-1'e getirdi. 10 kişilik F.Bahçe yoruldukça Başkent ekibi daha etkili gelmeye başladı. 76'da Rantie pasını İrfan Can'a aktardı, 21 yaşındaki yıldız da düzgün plaseyle skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle geçen sezon finalde kaybettiği kupaya kötü başlangıç yaptı.
İLK MAÇ İLK GOL
İlk profesyonel maçına dün akşam çıkan Yiğithan Güveli'den mutlusu yok...F.Bahçe'nin 18 yaşındaki stoperi, Gençlerbirliği karşısında takımını öne geçiren golü atarken, savunmadaki futboluyla da büyük beğeni topladı.
MELEKLER VE CHAPE UNUTULMADI
F.Bahçe taraftarı, G.Birliği maçı öncesi yurt faciasında yaşamını yitiren çocuklarımızı unutmadı. Tribünlerden "Her yer Adana her yer Aladağ" tezahüratı yükseldi. Kolombiya'da uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense takımı için de "Yanınızdayız" pankartı açıldı. Bu arada Beşiktaş derbisi öncesi 27 bin bilet satıldığı açıklandı.
RANTİE İŞİ DEĞİŞTİRDİ
G.Birliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın 2. devrede yaptığı Rantie hamlesi maça damga vurdu. 56'da Rantie kontratakta Fabiano'yu avlayıp skoru 1-1'e getirdi. 10 kişilik F.Bahçe yoruldukça Başkent ekibi daha etkili gelmeye başladı. 76'da Rantie pasını İrfan Can'a aktardı, 21 yaşındaki yıldız da düzgün plaseyle skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe bu mağlubiyetle geçen sezon finalde kaybettiği kupaya kötü başlangıç yaptı.
İLK MAÇ İLK GOL
İlk profesyonel maçına dün akşam çıkan Yiğithan Güveli'den mutlusu yok...F.Bahçe'nin 18 yaşındaki stoperi, Gençlerbirliği karşısında takımını öne geçiren golü atarken, savunmadaki futboluyla da büyük beğeni topladı.
MELEKLER VE CHAPE UNUTULMADI
F.Bahçe taraftarı, G.Birliği maçı öncesi yurt faciasında yaşamını yitiren çocuklarımızı unutmadı. Tribünlerden "Her yer Adana her yer Aladağ" tezahüratı yükseldi. Kolombiya'da uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense takımı için de "Yanınızdayız" pankartı açıldı. Bu arada Beşiktaş derbisi öncesi 27 bin bilet satıldığı açıklandı.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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