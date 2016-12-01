 Lens, Feyenoord’a – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Lens, ’a

    Lens, Feyenoord’a
    derbisi öncesi kafasındaki isimleri şekillendirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı oynayacak duruma gelse bile Lens'i Beşiktaş'a karşı oynatmayacak. Advocaat, tam hazır olmadan sahaya sürmek istemediği 29 yaşındaki 'i Feyenoord ile yapılacak maçına saklayacak.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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