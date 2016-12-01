Lens, Feyenoord’a
Advocaat Beşiktaş derbisi öncesi kafasındaki isimleri şekillendirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı oynayacak duruma gelse bile Lens'i Beşiktaş'a karşı oynatmayacak. Advocaat, tam hazır olmadan sahaya sürmek istemediği 29 yaşındaki Jeremain Lens'i Feyenoord ile yapılacak Avrupa Ligi maçına saklayacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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