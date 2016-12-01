 Kanarya’ya Kursk freni – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Kanarya’ya Kursk freni

    Kanarya’ya Kursk freni
    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Rusya'nın ekibine 72-69 yenildi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler gruptaki ilk yenilgisini alırken Dinamo Kursk, 4. maçını da kazanmış oldu. İlk çeyreği 19-17, devreyi de 37-35 önde kapayan konuk ekip, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak Kanarya'ya ilk yenilgisini tattırdı. Quigley'in 21 sayısı yetmedi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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