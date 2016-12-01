Kanarya’ya Kursk freni
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Rusya'nın Dinamo Kursk ekibine 72-69 yenildi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler gruptaki ilk yenilgisini alırken Dinamo Kursk, 4. maçını da kazanmış oldu. İlk çeyreği 19-17, devreyi de 37-35 önde kapayan konuk ekip, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak Kanarya'ya ilk yenilgisini tattırdı. Quigley'in 21 sayısı yetmedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Kanarya’ya Kursk freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.