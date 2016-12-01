 Jesus Navas’ta dişli rakipler – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ’ta dişli rakipler

    Jesus Navas’ta dişli rakipler
    F.Bahçe'nin bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Jeremain Lens'in yerine düşündüğü 'li Jesus Navas konusunda sarı-lacivertli kulübe rakipler çıktı. İngiliz TalkSPORT radyosu, İspanyol kanat oyuncusu için Avrupa'nın devleri Milan, İnter ve Sevilla'nın da devreye girdiğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin dev kulüplerle yarışmak zorunda kalacağının altı çizildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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