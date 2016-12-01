Jesus Navas’ta dişli rakipler
F.Bahçe'nin bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Jeremain Lens'in yerine düşündüğü Manchester City'li Jesus Navas konusunda sarı-lacivertli kulübe rakipler çıktı. İngiliz TalkSPORT radyosu, İspanyol kanat oyuncusu için Avrupa'nın devleri Milan, İnter ve Sevilla'nın da devreye girdiğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin dev kulüplerle yarışmak zorunda kalacağının altı çizildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
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Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Jesus Navas’ta dişli rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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