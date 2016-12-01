 Fernandao unutmadı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    unutmadı

    Fernandao unutmadı
    'nin Brezilyalı golcüsü , uçak kazasında hayatını kaybeden 'li futbolcuları unutmadı. Chapecoense arması üzerinde siyah kurdele işlenmiş bir tişört giyen Sambacı, meslektaşlarını andı.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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