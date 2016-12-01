Fener’de büyük gün
Heyecanla beklenen transfer zirvesinde Chelsea’li Fabregas ile scout ekibinin uzun süredir izlediği Rodriguinho, Camilo, Adryan ve Romero’dan biri için karar verilecek.
F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Dick Advocaat bugün kritik bir görüşme yapacak. Devre arasındaki transfer harekatının masaya yatırılacağı zirvede özellikle "10 numara" konusu görüşülecek. Görüşmeden kesin karar çıkarsa hemen düğmeye basılacak. Listenin en üst sırasında Chelsea'nin İspanyol yıldızı Fabregas yer alıyor.
Diğer isimler ise Brezilyalılar Rodriguinho (Corinthians), Fernando Camilo Farias (Botafogo), Adryan Tavares (Flamengo) ve Paraguaylı Oscar Romero (Racing Club). Bonservisi yüksek olan Fabregas'ta karar kılınırsa kiralama formülü devreye sokulacak, maliyeti daha uygun olan diğer adaylardan biri tercih edilirse bonservisiyle alınacak.
ADVOCAAT VE BAŞKAN MASADA
Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Advocaat'ın bugün bir araya gelerek devre arasındaki transferlerin planlamasını yapacağı belirtildi. Başkanın, 10 numara isteyen ve isimleri geçen Rodriguinho, Camilo, Scarpa ve Adryan konusunda Hollandalı hoca ile fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Başkan Yıldırım'ın bu toplantıda gelecek sezon devam etmesini istediği için fikrini de soracağı iddialar arasında.
Diğer isimler ise Brezilyalılar Rodriguinho (Corinthians), Fernando Camilo Farias (Botafogo), Adryan Tavares (Flamengo) ve Paraguaylı Oscar Romero (Racing Club). Bonservisi yüksek olan Fabregas'ta karar kılınırsa kiralama formülü devreye sokulacak, maliyeti daha uygun olan diğer adaylardan biri tercih edilirse bonservisiyle alınacak.
ADVOCAAT VE BAŞKAN MASADA
Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Advocaat'ın bugün bir araya gelerek devre arasındaki transferlerin planlamasını yapacağı belirtildi. Başkanın, 10 numara isteyen ve isimleri geçen Rodriguinho, Camilo, Scarpa ve Adryan konusunda Hollandalı hoca ile fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Başkan Yıldırım'ın bu toplantıda gelecek sezon devam etmesini istediği için fikrini de soracağı iddialar arasında.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
Fener’de büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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