 Fener’de büyük gün – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fener’de büyük gün

    Fener’de büyük gün

    Heyecanla beklenen transfer zirvesinde Chelsea’li ile scout ekibinin uzun süredir izlediği , , ve ’dan biri için karar verilecek.

    F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Dick Advocaat bugün kritik bir görüşme yapacak. Devre arasındaki transfer harekatının masaya yatırılacağı zirvede özellikle "10 numara" konusu görüşülecek. Görüşmeden kesin karar çıkarsa hemen düğmeye basılacak. Listenin en üst sırasında Chelsea'nin İspanyol yıldızı Fabregas yer alıyor.

    Diğer isimler ise Brezilyalılar Rodriguinho (Corinthians), Fernando Camilo Farias (Botafogo), Adryan Tavares (Flamengo) ve Paraguaylı Oscar Romero (Racing Club). Bonservisi yüksek olan Fabregas'ta karar kılınırsa kiralama formülü devreye sokulacak, maliyeti daha uygun olan diğer adaylardan biri tercih edilirse bonservisiyle alınacak.

    ADVOCAAT VE BAŞKAN MASADA
    Başkan ve teknik direktör Advocaat'ın bugün bir araya gelerek devre arasındaki transferlerin planlamasını yapacağı belirtildi. Başkanın, 10 numara isteyen ve isimleri geçen Rodriguinho, Camilo, Scarpa ve Adryan konusunda Hollandalı hoca ile fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Başkan Yıldırım'ın bu toplantıda gelecek sezon devam etmesini istediği için fikrini de soracağı iddialar arasında.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’de büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.