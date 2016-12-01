Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Advocaat Beşiktaş derbisi öncesi kafasındaki isimleri şekillendirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı oynayacak duruma gelse bile Lens'i Beşiktaş'a karşı oynatmayacak. Advocaat, tam hazır olmadan sahaya sürmek istemediği 29 yaşındaki Jeremain Lens'i Feyenoord ile yapılacak Avrupa Ligi maçına saklayacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sinan Gümüş’e talip oldu
Toplam 8
Yorum
ispanya ispanyaya kiralayın 1 sene sonra canavar gibi gelsin!!!
- Malatya kaçamadı
Toplam 2
Yorum
eko kardeş 3 haftadır yazıyorumburaya malatya lider olacak takım değil bu kadroyla düşüşü başladı 2 yada 3 hafta sonra ilk 3 te bile olmayacak görürsünüz
- Umutlarını söndürün
Toplam 28
Yorum
Topuzo Besiktasin Fakirin ekmegiyle oynamasi hic hos ve güzel olmamis, malum umut fakirin ekmegidir
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