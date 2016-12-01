Fenerbahçe'nin gol silahları RVP ve Sow

Sarı-lacivertli takım, bu sezon Süper Lig'de yaptığı 12 maçta 28 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçeli futbolcular, bu karşılaşmaların 10'unda rakip fileleri havalandırırken, iki müsabakada gol atma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında Fenerbahçe'de 12 futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu futbolculardan Hollandalı Van Persie 6, Senegalli Sow 4, Nijeryalı Emmanuel Emenike ile Faslı Aatif Chahechouhe ise üçer golle ön plana çıkan isimler oldu. Bu futbolcuları ikişer gollü İsmail Köybaşı, Ozan Tufan ve Josef de Souza takip etti.

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Jeremain Lens, Simon Kjaer, Mehmet Topal ve Martin Skrtel de birer kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bir golünü de Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk, kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'de bu sezon skora katkı veren futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (Dk.) Gol Robin van Persie 10 6 587 6 Moussa Sow 8 4 413 4 Aatif Chahechouhe 5 3 303 3 Emmanuel Emenike 10 7 632 3 İsmail Köybaşı 5 2 215 2 Ozan Tufan 6 6 443 2 Josef de Souza 10 10 900 2 Jeremain Lens 6 6 461 1 Alper Potuk 10 6 571 1 Simon Kjaer 10 10 847 1 Mehmet Topal 9 9 763 1 Martin Skrtel 12 12 1059 1

- Gol ve dakika aralıkları

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 12 karşılaşmada en çok golü 16-30 ve 31-45. dakikalarda atarken, kalesinde en çok golü maçların son 15 dakikasında gördü.

Sarı-lacivertli takım, 16-30 ve 31-45 dakika aralığında rakip filelere yedişer gol gönderirken, mücadelelerin son 15 dakikasında 6 gol kaydetti. 46-60 dakika aralığında 4, 61-75 dakika aralığında 3 gol atan Fenerbahçeli futbolcular, ilk 15 dakikada ise sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, kalesindeki en çok golü ise 3 kez ile maçların son 15 dakikasında gördü. Sarı-lacivertliler, 1-15, 16-30, 31-45 ve 46-60 dakika aralığında kalesindeki ikişer gole engel olamadı. Fenerbahçe, 61-75 dakika aralığında ise kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon dakika aralıklarına göre attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

Dakika aralığı Attığı Yediği 1 - 15 1 2 16 - 30 7 2 31 - 45 7 2 46 - 60 4 2 61 - 75 3 - 76 - 90 6 3

- Son 4 haftada 15 gol

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 4 maçta rakiplerine 15 gol atarak önemli bir çıkış gerçekleştirdi.

Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 9 maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, yakaladıkları çıkışla zirvenin ortağı oldu. İyi performansını golcü kimliğiyle de süsleyen Fenerbahçe, son 4 karşılaşmada attığı 15 golle, maç başına 3,75'lik gol ortalaması elde etti.

Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u beşer golle geçen Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor filelerine 3, Galatasaray ağlarına ise 2 gol gönderdi. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

- Van Persie, Sow ve Chahechouhe göz dolduruyor

Fenerbahçe'de Robin van Persie, Moussa Sow ve Aatif Chahechouhe, son haftalardaki etkili performansıyla dikkati çekiyor.

Galatasaray derbisinde attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Van Persie, son 1 ayda rakip filelere 5 gol gönderdi. Hollandalı yıldız, iyi başlayamadığı sezonda 6 golle takımın en golcü oyuncusu durumunda.

Sezona istediği başlayamayan bir başka yıldız Sow ise geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında "hat-trick" yaparak, gol sayısını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe'de ayrıca sezon başında kadroya girmekte zorlanan Chahechouhe da yükselen formuyla ön plana çıktı. Faslı futbolcu, sarı-lacivertlilerin yaptığı son 4 maçın 3'ünde birer gol attı. Sezon başında transfer edilen ancak Portekizli Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlüğe Dick Advocaat'ın gelmesiyle gözden düşen Chahechouhe, Hollandalı çalıştırıcının son haftalarda kendisine verdiği şansı iyi kullandı.

- Emenike'de form düşüklüğü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike'de son haftalardaki düşüş dikkati çekti.

Sezonun ilk 3 maçında suskun kalan Emenike, daha sonra çıktığı 5 maçta attığı 3 golle yükselişe geçti. Ligin 4. haftasındaki Kasımpaşa, 5. haftasındaki Gaziantepspor ve 8. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakalarında fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmayı boş geçti.

Bir aydan fazladır ligde gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı futbolcu, ayrıca maçlardaki etkisiz görüntüsüyle de eleştirilerin odağında yer aldı.

- Gollere yabancı ambargosu

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon rakip filelere gönderdiği gollerin büyük çoğunluğunda yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında 12 oyuncusu gol sevinci yaşayan Fenerbahçe'de sadece 4 yerli futbolcu bu mutluluğu tattı. Fenerbahçeli futbolcular, bu sezon 28 gol atarken, bu gollerin 6'sı yerli oyuncuların ayağından geldi. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ile Ozan Tufan ikişer, Mehmet Topal ve Alper Potuk da birer kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli yabancı futbolcular ise rakip filelere 21 gol gönderdi.

- Savunma ve orta saha futbolculardan 10 gol

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 28 golün 10'unda savunma ve orta saha futbolcularının imzası var.

Sarı-lacivertli ekipte orta saha oyuncuları Ozan Tufan ve De Souza ikişer, Alper Potuk, Mehmet Topal birer kez gol sevinci yaşadı. Savunmacılardan ise İsmail Köybaşı iki, Kjaer ve Skrtel de birer golle takıma katkıda bulundu.