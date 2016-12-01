 Fenerbahçe’den 10 şutta 4 isabet – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ’den 10 şutta 4 isabet

    Fenerbahçe’den 10 şutta 4 isabet
    sahasında oynadığı maçını 2-1 kaybetti. Fenerbahçe maçı 10 şut ve 4 isabet ile sağlarken sadece bir gol atabildi. Gençlerbirliği ise 14 şutta 5 isabet sağladı ve iki gol attı. Gençlerbirliği böylece 2003-04 sezonunda sonra ilk kez Fenerbahçe deplasmanında kazandı. 2003-04 sezonunda oynanan maç yine mücadelesi olurken Gençlerbirliği 4-2 kazanmış ve Ümit Özat o dönem Fenerbahçe forması giymişti.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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