Fenerbahçe’den 10 şutta 4 isabet
Fenerbahçe sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti. Fenerbahçe maçı 10 şut ve 4 isabet ile sağlarken sadece bir gol atabildi. Gençlerbirliği ise 14 şutta 5 isabet sağladı ve iki gol attı. Gençlerbirliği böylece 2003-04 sezonunda sonra ilk kez Fenerbahçe deplasmanında kazandı. 2003-04 sezonunda oynanan maç yine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olurken Gençlerbirliği 4-2 kazanmış ve Ümit Özat o dönem Fenerbahçe forması giymişti.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
Yorum
Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
Yorum
Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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