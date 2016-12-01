Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertliler derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
- Umutlarını söndürün
Toplam 32
Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
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Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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