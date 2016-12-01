 Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-lacivertliler derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
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