Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.