 F.Bahçe’nin rakibi Madrid – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    F.Bahçe’nin rakibi Madrid

    F.Bahçe’nin rakibi Madrid
    'nde bugün iki temsilcimiz sahne alacak. , 20.45'te (Lig TV2) 'i ağırlayacak. Anadolu Efes ise 22.05'te (Lig TV3) Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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