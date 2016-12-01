‘Evet F.Bahçe istedi’
Asya'nın Maradona'sı denilerek F.Bahçe'ye önerilen Taylandlı Songkrasin için iddialar ardı ardına geliyor. Oyuncunun kulübü Muanghthong United, sadece F.Bahçe'nin değil M.United'ın da Songkrasin'i istediğini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncuya Japonya ve Çin'den de teklifler olduğu belirtildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
‘Evet F.Bahçe istedi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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