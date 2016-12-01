 ‘Evet F.Bahçe istedi’ – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Evet istedi’

    ‘Evet F.Bahçe istedi’
    Asya'nın Maradona'sı denilerek F.Bahçe'ye önerilen Taylandlı Songkrasin için iddialar ardı ardına geliyor. Oyuncunun kulübü Muanghthong United, sadece 'nin değil M.United'ın da Songkrasin'i istediğini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncuya Japonya ve Çin'den de teklifler olduğu belirtildi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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