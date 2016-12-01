 Eski dostlar buluştu – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Eski dostlar buluştu

    Eski dostlar buluştu
    'de dün eski dostlar buluştu. Daha önce F.Bahçe forması giyen Teknik Direktörü ile futbolculardan ve , bu kez rakipti. Bu 3 isme maç öncesi ve sonrasında taraftarların da ilgisi büyüktü.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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