Emre hiçbir yere gidemez
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun F.Bahçe'ye geri döneceği iddialarına son noktayı koydu. Kaptan için hiçbir teklif gelmediğinin altını çizen başkan, "Zaten böyle bir şey olsa benim haberim olurdu. Gelse bile asla ve asla bir yere gitmesine müsaade etmem. Emre bizim en önemli oyuncumuz" dedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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