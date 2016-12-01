 Emre hiçbir yere gidemez – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Emre hiçbir yere gidemez

    Emre hiçbir yere gidemez
    Başakşehir Başkanı , 'nun F.Bahçe'ye geri döneceği iddialarına son noktayı koydu. Kaptan için hiçbir teklif gelmediğinin altını çizen başkan, "Zaten böyle bir şey olsa benim haberim olurdu. Gelse bile asla ve asla bir yere gitmesine müsaade etmem. Emre bizim en önemli oyuncumuz" dedi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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