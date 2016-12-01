Büyük rotasyon

Teknik Direktörü, kupa sınavına farklı bir 11'le çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, ligde ve Avrupa'da şans vermediği isimlerimaçında sahaya sürdü. Rotasyona giden deneyimli teknik adam,ile oynanan son lig maçında forma giyendışında tüm kadroyu değiştirdi.