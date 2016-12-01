 Büyük rotasyon – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Büyük rotasyon

    Büyük rotasyon
    Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupa sınavına farklı bir 11'le çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, ligde ve Avrupa'da şans vermediği isimleri Gençlerbirliği maçında sahaya sürdü. Rotasyona giden deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçında forma giyen Aatif dışında tüm kadroyu değiştirdi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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