Büyük rotasyon
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupa sınavına farklı bir 11'le çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, ligde ve Avrupa'da şans vermediği isimleri Gençlerbirliği maçında sahaya sürdü. Rotasyona giden deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçında forma giyen Aatif dışında tüm kadroyu değiştirdi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
Toplam 1
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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