Beşiktaş'a karşı kale emin ellerde

Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin, maçtaki en büyük güvencelerinden biri kalecisi Volkan Demirel olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi koruması beklenen sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki file bekçisi, bugüne dek Kadıköy'de 26 derbi oynadı.

Fenerbahçe formasıyla 15. sezonunu geçiren Volkan, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı forma giydiği 26 karşılaşmada 18 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

- Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de 11 derbi

Volkan Demirel, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 11 derbide forma giydi.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, 3 kez rakibiyle berabere kaldı ve yenilgi görmedi. Kaptan Volkan Demirel, bu maçlarda siyah-beyazlıların 9 golüne engel olamadı.

Volkan Demirel'in Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kaleyi koruduğu 15 maçta ise Fenerbahçe, 10 kez galip geldi, 5 beraberlik yaşadı. Tecrübeli kaleci, bu mücadelelerde kalesinde 9 gol gördü.

- 25 maçta 16 galibiyet

Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 25 maçta 16 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 23 lig, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 25 karşılaşmanın 4'ünde ise taraflar eşitliği bozamadı.

Volkan Demirel, söz konusu 25 müsabakanın 8'inde kalesini gole kapatırken, Beşiktaş'ın 27 golüne ise engel olamadı.

- Bu sezon ligde maç kaçırmadı

Volkan Demirel, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de maç kaçırmayarak teknik direktör Dick Advocaat'ın en güvendiği isimlerin başında geldi.

Sezon başında bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Monaco maçlarında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, ligde 12 haftanın tamamında doksanar dakika sahada kaldı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Volkan, son haftalarda ise formunu yükseltti. Ligde 11 gol yiyen Volkan Demirel, geride kalan 12 haftanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi.

İlk 7 haftanın tamamında gol yiyen Volkan, son 5 haftada ise kalesinde sadece 2 gol gördü.

Beşiktaş karşısında takımının önemli isimlerinden biri olması beklenen tecrübeli kaleci, Kadıköy'deki son 2 lig maçında (Kardemir Karabükspor ve Galatasaray) ise gol yemedi.