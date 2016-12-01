Beşiktaş'a karşı kale emin ellerde
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Volkan Demirel, Kadıköy'de forma giydiği derbi maçlarda yenilgi yaşamadı.
Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi koruması beklenen sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki file bekçisi, bugüne dek Kadıköy'de 26 derbi oynadı.
Fenerbahçe formasıyla 15. sezonunu geçiren Volkan, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı forma giydiği 26 karşılaşmada 18 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
- Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de 11 derbi
Volkan Demirel, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 11 derbide forma giydi.
Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, 3 kez rakibiyle berabere kaldı ve yenilgi görmedi. Kaptan Volkan Demirel, bu maçlarda siyah-beyazlıların 9 golüne engel olamadı.
Volkan Demirel'in Kadıköy'de Galatasaray'a karşı kaleyi koruduğu 15 maçta ise Fenerbahçe, 10 kez galip geldi, 5 beraberlik yaşadı. Tecrübeli kaleci, bu mücadelelerde kalesinde 9 gol gördü.
- 25 maçta 16 galibiyet
Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 25 maçta 16 galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı önemli bir üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 23 lig, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 25 karşılaşmanın 4'ünde ise taraflar eşitliği bozamadı.
Volkan Demirel, söz konusu 25 müsabakanın 8'inde kalesini gole kapatırken, Beşiktaş'ın 27 golüne ise engel olamadı.
- Bu sezon ligde maç kaçırmadı
Volkan Demirel, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de maç kaçırmayarak teknik direktör Dick Advocaat'ın en güvendiği isimlerin başında geldi.
Sezon başında bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Monaco maçlarında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, ligde 12 haftanın tamamında doksanar dakika sahada kaldı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Volkan, son haftalarda ise formunu yükseltti. Ligde 11 gol yiyen Volkan Demirel, geride kalan 12 haftanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi.
İlk 7 haftanın tamamında gol yiyen Volkan, son 5 haftada ise kalesinde sadece 2 gol gördü.
Beşiktaş karşısında takımının önemli isimlerinden biri olması beklenen tecrübeli kaleci, Kadıköy'deki son 2 lig maçında (Kardemir Karabükspor ve Galatasaray) ise gol yemedi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:40
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
fbli kadıköyde derbiler 3 ihtimalli değildir 1,5 ihtimallidir berbaerlik belki ama geçen seneki gomezli kadroyu bile dağıtan bir fb var dikkatinizi çekerim
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 385 maçın 146'sında kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 117 maç beraberlikle BEYLER BIZI GS LE KARISTIRMAYIN BENDEN UYARMASI ARTI BIZ COK RAHATIZ YENILIRSE FENER DÜSÜNSÜN NASILSA GINE 1 PUAN ÖNDEYIZ YENILIRSEKDE ANLATABILDIMI STRESE GIRECEK TAKIM FENER :)
- Kara Kartal'dan dostluk mesajı
Toplam 6
Yorum
Lazer1903 başsağlığı dileriz merak etme.
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