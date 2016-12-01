 Advocaat: "Kırmızı ağır karardı" – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Advocaat: "Kırmızı ağır karardı"

    Advocaat: "Kırmızı ağır karardı"

    İsmail’in atılmasına tepki gösteren Advocaat, “80 dakika 10 kişi oynadık. Çok güç harcadık ama buradan da çıkarmamız gereken dersler var” dedi.

    'nin tecrübeli hocası Dick Advocaat, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Sözlerinebirkaç gündür yaşanan talihsiz ölümlerle başlayan Advocaat, "Brezilya takımının uçağı düştü, çok sayıda insan öldü. Adana'dan kötü haber geldi. Kız çocukları hayatını kaybetti. Kweuke'nin eşi trafik kazası geçirdi ve iki çoçuğunu kaybetti. Herkese başsağlığı diliyorum" dedi. Hollandalı hoca maçla ilgili de şunları söyledi: "80 dakika 10 kişi mücadele ettik. Çok güç harcadık ama buradan da çıkarmamız gereken dersler var. İsmail'e gösterilen kırmızı kart ağır bir karardı. Beşiktaş maçı öncesi takım halinde iyi durumdayız. Bu maçın önemini biliyoruz. Rakibimizin galibiyetine izin vermek gibi bir durum yok. Yukarıya doğru gitmenin tek yolu kazanmak. Lens idmanlara devam ediyor. Cuma günkü durumuna göre kararı vereceğiz."
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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