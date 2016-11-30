 Ters eve davet – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ters eve davet

    Ters eve davet

    Antalya'da turizmci Kaan Karahan, Çaykur Rizespor maçında attığı röveşata golüyle sosyal medyada ters eve benzetilen 'a davette bulundu.

    Karahan, "Galatasaraylıyım ama Sow'u 12 Aralık'taki Antalyaspor maçı öncesi evimizde misafir etmek isterim. Ters evde de röveşata yapabilecek mi diye merak ediyorum" dedi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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