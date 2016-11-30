Ters eve davet

Antalya'da turizmci Kaan Karahan, Çaykur Rizespor maçında attığı röveşata golüyle sosyal medyada ters eve benzetilen Moussa Sow'a davette bulundu.

Karahan, "Galatasaraylıyım ama Sow'u 12 Aralık'taki Antalyaspor maçı öncesi evimizde misafir etmek isterim. Ters evde de röveşata yapabilecek mi diye merak ediyorum" dedi.