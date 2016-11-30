 RvP ile özel görüşme – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    RvP ile özel görüşme

    RvP ile özel görüşme

    Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı.

    İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmayla tamamladılar. Teknik direktör Dick Advocaat, saha içinde özel olarak görüştüğü 'ye bir şeyler anlattı. RvP de hocasını can kulağıyla dinledi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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