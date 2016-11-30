 Raul Meireles Ada’ya dönüyor – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Raul Ada’ya dönüyor

    Raul Meireles Ada’ya dönüyor

    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra ortada kalan Raul için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

    33 yaşındaki Portekizli oyuncunun adı, İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers ile anılıyor. Ada basınına yansıyan haberde, 'in Rangers taraftarının seveceği, sahada her şeyini veren bir profil olduğu belirtildi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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