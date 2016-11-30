Lens için kritik gün
Dün de sadece düz koşu yapmakla yetinen Hollandalı yıldız yarınki idmanda denenecek, cuma günü de derbide oynayıp oynamayacağını karar verilecek
OYNAMAK İSTİYORUM
Doktorlar "Oynar" raporu verse bile cumartesi günkü derbide yedek soyunacak olan Lens, "Şu an durumum hakkında bir şey söyleyemem. Son ana kadar bekleyip göreceğiz. Ama sahaya çıkıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
Lens için kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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