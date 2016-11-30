 Lens için kritik gün – Fotomaç – 30 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Lens için kritik gün

    Lens için kritik gün

    Dün de sadece düz koşu yapmakla yetinen Hollandalı yıldız yarınki idmanda denenecek, cuma günü de derbide oynayıp oynamayacağını karar verilecek

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la Kadıköy'de çok kritik bir derbi mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de Jeremain Lens'in durumu yakından takip ediliyor. Hollandalı yıldız dün de takımla idmanlara katılmazken, düz koşu yapmakla yetindi. Oynaması risk taşıyan Lens'in yarınki idmanda durumunu deneyeceği bildirilirken, cuma günü de son tetkikleri incelendikten sonra dev maçta sahada olup olmayacağına karar verilecek.

    OYNAMAK İSTİYORUM
    Doktorlar "Oynar" raporu verse bile cumartesi günkü derbide yedek soyunacak olan Lens, "Şu an durumum hakkında bir şey söyleyemem. Son ana kadar bekleyip göreceğiz. Ama sahaya çıkıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens için kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.