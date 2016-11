Lens için kritik gün

Dün de sadece düz koşu yapmakla yetinen Hollandalı yıldız yarınki idmanda denenecek, cuma günü de derbide oynayıp oynamayacağını karar verilecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la Kadıköy'de çok kritik bir derbi mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de Jeremain Lens'in durumu yakından takip ediliyor. Hollandalı yıldız dün de takımla idmanlara katılmazken, düz koşu yapmakla yetindi. Oynaması risk taşıyan Lens'in yarınki idmanda durumunu deneyeceği bildirilirken, cuma günü de son tetkikleri incelendikten sonra dev maçta sahada olup olmayacağına karar verilecek.



OYNAMAK İSTİYORUM

Doktorlar "Oynar" raporu verse bile cumartesi günkü derbide yedek soyunacak olan Lens, "Şu an durumum hakkında bir şey söyleyemem. Son ana kadar bekleyip göreceğiz. Ama sahaya çıkıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.