Fenerbahçe'den derbi açıklaması
Fenerbahçe, Beşiktaş'la önümüzdeki cumartesi günü oynanacak derbi maçı için şu ana kadar 26 bin 492 adet biletin satıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 13. haftasında, Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında, 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.
Şu ana kadar satılan bilet sayısı 26 492 olup, bilet satışı www.passo.com.tr üzerinden devam etmektedir.
Karşılaşma biletlerinin tükenmesi halinde, taraftarlarımıza Kulübümüz tarafından açıklama yapılacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan ricamız, resmi bir açıklama yapılana kadar; teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri ve maç günü Stadımızda yerlerini almalarıdır.
Ayrıca, karaborsa bilet satışı ve stat çevresinde sahte ürün satışıyla ilgili, kulübümüz emniyet birimleriyle işbirliği içerisindedir ve yasal olmayan satışların engellenmesi adına gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 13. haftasında, Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında, 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.
Şu ana kadar satılan bilet sayısı 26 492 olup, bilet satışı www.passo.com.tr üzerinden devam etmektedir.
Karşılaşma biletlerinin tükenmesi halinde, taraftarlarımıza Kulübümüz tarafından açıklama yapılacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan ricamız, resmi bir açıklama yapılana kadar; teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri ve maç günü Stadımızda yerlerini almalarıdır.
Ayrıca, karaborsa bilet satışı ve stat çevresinde sahte ürün satışıyla ilgili, kulübümüz emniyet birimleriyle işbirliği içerisindedir ve yasal olmayan satışların engellenmesi adına gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jelena’dan Tosic müjdesi
Toplam 23
Yorum
FB'li Kartal Kardeş siz bizim sözümüzü çabuk unuttunuz galiba, maçtan önce siz, maçtan sonra da BİZ konuşuruz.
- Beşiktaş'ı asla bırakmam
Toplam 5
Yorum
Hacı Kiev ve fener maçını kazandır Q7 bu iki maçı kazanalım bizi kimse tutamaz
- Ters eve davet
Toplam 1
Yorum
TOPUZO HARBIDEN MUSANIN EVI BU BU EVE BJK MACINDA KAT CIKACAK
Fenerbahçe'den derbi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.