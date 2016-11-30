 Fenerbahçe'den derbi açıklaması – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den derbi açıklaması

    Fenerbahçe'den derbi açıklaması

    Fenerbahçe, Beşiktaş'la önümüzdeki cumartesi günü oynanacak derbi maçı için şu ana kadar 26 bin 492 adet biletin satıldığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 13. haftasında, Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında, 3 Aralık Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.

    Şu ana kadar satılan bilet sayısı 26 492 olup, bilet satışı www.passo.com.tr üzerinden devam etmektedir.

    Karşılaşma biletlerinin tükenmesi halinde, taraftarlarımıza Kulübümüz tarafından açıklama yapılacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan ricamız, resmi bir açıklama yapılana kadar; teknik bir problemle karşılaştıklarında yeniden bilet almayı denemeleri ve maç günü Stadımızda yerlerini almalarıdır.

    Ayrıca, karaborsa bilet satışı ve stat çevresinde sahte ürün satışıyla ilgili, kulübümüz emniyet birimleriyle işbirliği içerisindedir ve yasal olmayan satışların engellenmesi adına gerekli çalışmaları yürütmektedir.

    Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:34
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