 Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek

    Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek

    Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

    Sarı-lacivertli takımın Ülker Sports Arena'da Real Madrid'i ağırlayacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

    Ligde şu ana dek 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek 7. galibiyetine ulaşmaya ve üst sıralarda yer alma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:33
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