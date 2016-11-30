Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek

Sarı-lacivertli takımın Ülker Sports Arena'da Real Madrid'i ağırlayacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde şu ana dek 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek 7. galibiyetine ulaşmaya ve üst sıralarda yer alma iddiasını sürdürmeye çalışacak.