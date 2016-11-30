Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek
Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Ligde şu ana dek 6 galibiyet ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek 7. galibiyetine ulaşmaya ve üst sıralarda yer alma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:33
- Marsilya’ya göz kırptı
Toplam 1
Yorum
Aslan OYNATILMIYORSA YOLLANMALI
- G.Saray’ın yeni adresi Kemerburgaz
Toplam 4
Yorum
Aslan KÜCÜK OLUSUN BENIM OSUN POLITIKLARIN SONUCU 25 milon TARAFTARI OLAN TAKIMIN 7-8 bn ÜYESI OLURSA SONUC BUDUR
- Kolbeinn cepten yiyor
Toplam 5
Yorum
engin 1 tane daha var havaalanından gelirken :))
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