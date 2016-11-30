Fenerbahçe: Mücadele

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Kostas Sloukas, sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabı sayfası üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Yunanlı yıldız, Fenerbahçe denince aklına gelen ilk şeyin "Mücadele eden bir aile" geldiğini belirtirken, taraftarların ve kulübün büyüklüğünün kendisini ekstra motive ettiğini söyledi. Sloukas, yakından takip ettiğini ifade ettiği futbol takımının kimyasının ise oturduğunu kaydetti.