 Diego’nun bahtı açıldı – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Diego’nun bahtı açıldı

    Diego’nun bahtı açıldı
    Sezon başında Fenerbahçe'den gönderilip Flamengo'ya giden ve burada harika bir sezon geçiren Diego'ya yeniden Avrupa kapıları açıldı. Pek çok takımın gözdesi haline gelen sambacı, Çizme basınına verdiği röportajda İtalya'ya dönebileceğini, İspanya'dan da bazı ciddi işaretler aldığını söyledi.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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