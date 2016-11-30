Diego’nun bahtı açıldı

Sezon başında Fenerbahçe'den gönderilip Flamengo'ya giden ve burada harika bir sezon geçiren Diego'ya yeniden Avrupa kapıları açıldı. Pek çok takımın gözdesi haline gelen sambacı, Çizme basınına verdiği röportajda İtalya'ya dönebileceğini, İspanya'dan da bazı ciddi işaretler aldığını söyledi.