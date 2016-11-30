 Derbi biletleri için açıklama – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Derbi biletleri için açıklama

    Derbi biletleri için açıklama

    Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş derbisi için dün itibarıyla 22 bin 672 bilet satıldığını duyurdu.

    Açıklamada, biletlerin tükenmesi halinde bunun bildirileceği, taraftarların teknik bir problemler çıksa dahi bilet almayı denemeyi sürdürmeleri istendi. Derbide cezalı olan 20 binin üzerindeki Fenerbahçeli taraftar, isterlerse haklarını devredebiliyor.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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