"Beşiktaş'a golüm var"
Advocaat’ın kendini toparlasın diye ülkesine izne gönderdiği yıldız futbolcu, “Ailemi çok özlemiştim, onları yeniden gördüm ve rahatladım. Şimdi hocamdan bir ricam daha var; beni Beşiktaş maçında oynatsın. Söz veriyorum, gol atacağım” dedi
BEŞİKTAŞ'A 2 GOLÜ VAR
Beşiktaş'a karşı sarı-lacivertli formayla 4 lig maçına çıkan Emenike, siyah-beyazlıların filelerini 2 kez sarstı. Fenerbahçe, Nijeryalı forvetinin gol attığı bu maçların birini deplasmanda 2-0 kazandı, birinde sahasında 3-3 berabere kaldı. Kanarya, Emenike'nin oynadığı 4 maçta da ezeli rakibine yenilmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik).
'BABA OLMAK iSTiYORUM'
Üç günlüğüne Nijerya'ya giden Emenike, ailesiyle keyifli vakitler geçirdi. Yeğenleriyle olduğu bir fotoğrafı instagram'dan paylaşan tecrübeli forvet, altına "Yeğenlerimle zaman güzel geçiyor. Ben de baba olmak istiyorum" diye yazdı. 29 yaşındaki futbolcu, Nijerya güzeli Ezinne Akudo Anyaoh'la nişanlı.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metiinn amma super oyuncuymuus bir gol 1 asit arti rotasyon oyuncuus ya tutarsa iyii de ya tutmassa derim.
- Brahimi’ye pençe
Toplam 14
Yorum
metinn kardes alinacaksa böyle adamlari alalim iyi guzle de 15 milyon euro boru degil bence hem genc hemde eder mi etmez mi iyi dusunmek gerek
- Yönetim tam kadro gidecek
Toplam 4
Yorum
Düzceli Elazigli, besiktasta daha once japon kale mac yapmissin galiba
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