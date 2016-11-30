 "Beşiktaş'a golüm var" – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    "Beşiktaş'a golüm var"

    "Beşiktaş'a golüm var"

    Advocaat’ın kendini toparlasın diye ülkesine izne gönderdiği yıldız futbolcu, “Ailemi çok özlemiştim, onları yeniden gördüm ve rahatladım. Şimdi hocamdan bir ricam daha var; beni Beşiktaş maçında oynatsın. Söz veriyorum, gol atacağım” dedi

    Emmanuel , Advocaat'tan üç gün izin alıp gittiği ülkesi Nijerya'dan kafayı sıfırlamış olarak döndü. Söz verdiği gibi geç kalmayıp dünkü idmana katılan yıldız futbolcu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Son dönemdeki performans düşüklüğünü aile özlemine bağlayan Emenike, bu yüzden bazı hatalar yaptığını, ancak bunların artık geride kaldığını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, kısa sürede olsa hasta annesini ve ailesini ziyaret edebildiği için çok rahatladığını belirtirken, kendisine jest yapan Advocaat'tan bir isteği daha olduğunu söyledi. Emenike, "Beşiktaş'a karşı oynamayı çok istiyorum. Eğer hocam bu şansı bana tanırsa, söz veriyorum gol atacağım. Bunu hissediyorum" diye konuştu.

    BEŞİKTAŞ'A 2 GOLÜ VAR
    Beşiktaş'a karşı sarı-lacivertli formayla 4 lig maçına çıkan Emenike, siyah-beyazlıların filelerini 2 kez sarstı. Fenerbahçe, Nijeryalı forvetinin gol attığı bu maçların birini deplasmanda 2-0 kazandı, birinde sahasında 3-3 berabere kaldı. Kanarya, Emenike'nin oynadığı 4 maçta da ezeli rakibine yenilmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik).

    'BABA OLMAK iSTiYORUM'
    Üç günlüğüne Nijerya'ya giden Emenike, ailesiyle keyifli vakitler geçirdi. Yeğenleriyle olduğu bir fotoğrafı instagram'dan paylaşan tecrübeli forvet, altına "Yeğenlerimle zaman güzel geçiyor. Ben de baba olmak istiyorum" diye yazdı. 29 yaşındaki futbolcu, Nijerya güzeli Ezinne Akudo Anyaoh'la nişanlı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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