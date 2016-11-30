 Advocaat’tan Wiel’e, giderse yardım sözü – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Advocaat’tan Wiel’e, giderse yardım sözü

    Advocaat’tan Wiel’e, giderse yardım sözü

    F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, dün 'le bir görüşme yaptı.

    PSG'den bonservis bedelsiz transfer edilen Hollandalı oyuncu, hem kendisinin hem de sevgilisinin İstanbul'a ayak uyduramadıklarını ve ayrılmak istediğini söyledi. Advocaat, ayrılma sürecinde vatandaşına yardım sözü verdi. Van der Wiel'in, kendisine ödenen imza parasına karşılık bonservisini alma planları yaptığı öğrenilirken, İngiltere veya İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği vurgulandı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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