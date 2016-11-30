Advocaat’tan Wiel’e, giderse yardım sözü

F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, dün Gregory Van der Wiel'le bir görüşme yaptı.

PSG'den bonservis bedelsiz transfer edilen Hollandalı oyuncu, hem kendisinin hem de sevgilisinin İstanbul'a ayak uyduramadıklarını ve ayrılmak istediğini söyledi. Advocaat, ayrılma sürecinde vatandaşına yardım sözü verdi. Van der Wiel'in, kendisine ödenen imza parasına karşılık bonservisini alma planları yaptığı öğrenilirken, İngiltere veya İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği vurgulandı.