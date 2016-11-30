 Advocaat: Rakip daha iyi oynadı – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Advocaat: Rakip daha iyi oynadı

    Advocaat: Rakip daha iyi oynadı

    Teknik Direktörü , C Grubu ilk haftasında 'ne 2-1 kaybettikleri maçta takımının her şeyi verdiğini ancak rakibin kendilerinden biraz daha iyi oynayarak kazandığını söyledi.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, soru almadan önce dün Türkiye'de ve dünyada yaşanan talihsiz olayları hatırlatarak üzüntüsünü dile getirdi.

    Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenleri, Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu ikiz bebeklerini kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü aktaran tecrübeli teknik adam, "Brezilya takımında çok sayıda genç insan öldü. Adana'dan üzücü haber geldi, 10-12 yaşlarında küçük kızlar hayatlarını kaybetti. Kweuke'nin eşi trafik kazasında iki bebeğini kaybetti. Bunları duyunca futbolun çok da önemi kalmıyor. Kulübümüz adına hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onların güce ve desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

    Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin karşılaşmasından daha önemli olduğunu vurgulayan Advocaat, "Neredeyse tüm takımı son maça göre değiştirdik. Bu oyuncuları da bizimle aynı ligde mücadele eden bir takıma karşı görmek istedim. Rakibe karşı 80 dakika 10 kişi oynamak zor oldu. Takımım her şeyini verdi, maçın sonunda rakibimiz daha iyiydi ve kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

    Advocaat, maçta zaman zaman hakem 'e yaptığı itirazların sorulması üzerine ise, "Onun yüzünden kaybetmedik ama ilk yarıdaki bazı kararlarını da anlayamadım." cevabını vererek sözlerini tamamladı.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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