Ada'da manşet oldu

Sow'un Rize performansı yankılanmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail, F.Bahçe'nin satışa sunduğu Sow'un adının ve numarasının ters yazılı formasıyla ilgili haberi manşet yaptı. Önceki akşam bir oğlu olan ve Dubai'ye giden Senegalli yıldız, dünkü idmana katılmadı.