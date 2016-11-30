 Ada'da manşet oldu – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ada'da manşet oldu

    Ada'da manşet oldu
    Sow'un Rize performansı yankılanmaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail, F.Bahçe'nin satışa sunduğu Sow'un adının ve numarasının ters yazılı formasıyla ilgili haberi manşet yaptı. Önceki akşam bir oğlu olan ve Dubai'ye giden Senegalli yıldız, dünkü idmana katılmadı.
    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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