 ''Turkish Gareth Bale'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Turkish Gareth Bale''

    ''Turkish Gareth Bale''
    F.Bahçe'nin Rize'de ile bulduğu frikik golünden önce herkes topun başına Van Persie'nin geçeceğini düşünüyordu. Ancak RvP, Köybaşı'nı kırmadı ve topu ona verdi. Başkası istese bunu yapar mıydı bilinmez. İsmail, Türk futbolcular içinde takımda Van Persie'nin en iyi anlaştığı isim. Hollandalı yıldız, kankasının golünü sosyal medyadan "Turkish Gareth Bale" paylaşımı ile övdü.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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