 Siteden güvenlik teşekkürü – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Siteden güvenlik teşekkürü

    Siteden güvenlik teşekkürü
    , ile deplasmanda yaptığı karşılaşmanın ardından teşekkür mesajı yayımladı. Maç öncesi ve sonrasında karşılaşmanın olaysız geçmesini sağlayan Rize ve Trabzon il güvenlik güçlerine, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan'a ve taraftarlara teşekkür etti.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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