 ''Önümüzde kimse duramaz'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Önümüzde kimse duramaz''

    ''Önümüzde kimse duramaz''

    F.Bahçe’nin Rize’den de üç puanla dönmesi, başkan ve kurmaylarını coşturdu.

    , ligde alınan peş peşe 5 galibiyetle şampiyonluk için yeniden iddialı konuma gelirken, yönetimin de yüzü gülüyor. Çaykur Rize maçı sonrası otobüste keyifli bir sohbet gerçekleştiren başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, takıma ve teknik direktör Dick Advocaat'a övgüler yağdırdılar. Başkan Yıldırım'ın "Hep bu futbolu oynayalım, Türkiye'de hiçbir takım önümüzde duramaz. İnşallah Beşiktaş'ı da mağlup edip şampiyonluğun en büyük favorisi konumuna geleceğiz" dediği belirtildi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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