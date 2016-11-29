 Kazasız belasız atlatacağız – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kazasız belasız atlatacağız

    Kazasız belasız atlatacağız
    yönetimi Kadıköy'de üst üste 2. derbi öncesinde tüm önlemlerini aldı ve maç saatini bekliyor. Sarı-lacivertli idareci Metin Doğan, maçında olduğu gibi yine üst düzey önlemler alacaklarını belirterek, "G.Saray derbisinde hiçbir sorun yaşanmadı, yine kazasız belasız bir oyun bekliyoruz" dedi. Türk futbolunun sorunsuz bir istikrara sahip olmaya çok ihtiyacı bulunduğunu belirten Doğan, "G.Saray derbisinde herkes sağduyulu davrandı. Gerek stat dışında gerekse içinde taraftarlarımız üzerine düşeni yaptı. Allah korusun en ufak bir şey hepimizi üzer" ifadelerini kullandı.

    UMARIM SONUÇ YİNE AYNI OLUR
    Taraftarlarının G.Saray'a derbisinde sadece takımı destekleyip zafere ulaştırdığını belirten Doğan, "Umarım hayırlısı ile yine lehimize bir skor olur" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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