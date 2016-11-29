 Kasımda Fener başkadır – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kasımda Fener başkadır

    Kasımda Fener başkadır

    Söz konusu süreçte 25 maça çıkan Kanarya, 20 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Attığı 53 gole karşılık sadece 13 gol yedi; sonbaharları mutlu bitirdi.

    Seri galibiyetlere başlayan sarı-lacivertli takım, son 5 sezonda kasım aylarında yakaladığı performansla dikkati çekiyor. Süper Lig'de son olarak Rizespor'u 5-1'le geçen Kanarya, son yıllarda sonbaharı mutlu kapatıyor. , son 5 sezonda kasım aylarında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 25 maçta 20 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte, Süper Lig'de 14 galibiyet ve 4 beraberlik, Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı; Türkiye Kupası'nda oynadığı tek maçı da kazandı. Bu maçlarda rakip kalelere 53 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 13 gol gördü. Kasım ayındaki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda alan sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2011'de deplasmanda Sivasspor'a 2-0 kaybetmişti.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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