Hoca sen ol!
Advocaat’ın yardımcıları Mario Been ve Cor Pot, 69 yaşındaki hocanın adeta eli ayağı. Özellikle Been gölge hoca gibi. Advocaat, onu “Birlikte başaralım. Benden sonra sen takımın başına geçersin” diyerek ikna etmiş.
TEK BAŞIMA UĞRAŞAMAM
Been, Advocaat'ın F.Bahçe'ye gelmesinde de etkin rol oynadı. 69 yaşındaki hocanın, teklif gelince "Türkiye'ye birlikte gidelim. Bana yardım et. Bu yaştan sonra bütün işlerle tek başıma uğraşamam; ama sen olursan başarırım. Her şey yolunda giderse, ben bırakırım, sen Cor Pot'la devam edersin" diyerek Been'i ikna ettiği, 'tamam' yanıtını alınca F.Bahçe'ye imza attığı bilgisine ulaşıldı.
Hocalık kariyerine alt yapılarda başlayan Been, teknik direktör olarak A takımlarda görev aldığı dönemlerden itibaren tecrübe kazandıkça maç başı puan ortalamasını yükseltmesiyle dikkat çekiyor. 2012-13 sezonunda Genk'le Belçika Kupası'nı kazanan 52 yaşındaki Been'in antrenörlük başarı oranları ise şu şekilde: 44.4 % Galibiyet, 23.2 % Berabere, 32.5 % Yenilgi?.
Emre BOL
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:43
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
- Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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