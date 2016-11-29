 Hoca sen ol! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Hoca sen ol!

    Hoca sen ol!

    ’ın yardımcıları ve Cor Pot, 69 yaşındaki hocanın adeta eli ayağı. Özellikle Been gölge hoca gibi. Advocaat, onu “Birlikte başaralım. Benden sonra sen takımın başına geçersin” diyerek ikna etmiş.

    'nin son dönemdeki yükselişinde bir ismin emeği oldukça büyük: Mario Been... Advocaat'ın birinci yardımcısı konumundaki Been, tabiri caizse başarıların ardındaki gizli kahraman durumunda. Diğer yardımcı antrenör Cor Pot ile birlikte çalışan Been'in idman temposundan, rakip analizlerine kadar pek çok konuda ilk adam olduğu bildirilirken, Advocaat'a taktik konusunda da danışmanlık yaptığı kaydedildi. Hepsi bu kadar da değil...

    TEK BAŞIMA UĞRAŞAMAM
    Been, 'ın F.Bahçe'ye gelmesinde de etkin rol oynadı. 69 yaşındaki hocanın, teklif gelince "Türkiye'ye birlikte gidelim. Bana yardım et. Bu yaştan sonra bütün işlerle tek başıma uğraşamam; ama sen olursan başarırım. Her şey yolunda giderse, ben bırakırım, sen Cor Pot'la devam edersin" diyerek Been'i ikna ettiği, 'tamam' yanıtını alınca F.Bahçe'ye imza attığı bilgisine ulaşıldı.



    Hocalık kariyerine alt yapılarda başlayan Been, teknik direktör olarak A takımlarda görev aldığı dönemlerden itibaren tecrübe kazandıkça maç başı puan ortalamasını yükseltmesiyle dikkat çekiyor. 2012-13 sezonunda Genk'le Belçika Kupası'nı kazanan 52 yaşındaki Been'in antrenörlük başarı oranları ise şu şekilde: 44.4 % Galibiyet, 23.2 % Berabere, 32.5 % Yenilgi?.



    Emre BOL
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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