Fenerbahçe'ye kötü haber!

Daha önce Beşiktaş’a karşı sahada olacağı açıklanan Hollandalı yıldızın durumunun belirsizliğini koruduğu, derbiyi de es geçebileceği öğrenildi.

Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanıp ligde Galatasaray ve Çaykur Rize, Avrupa'da ise M.United ve Zorya karşılaşmalarını kaçıran Jeremain Lens'ten gelen haberler üzüyor. Daha önce Beşiktaş maçına kadar tamamen iyileşeceği bildirilen 29 yaşındaki futbolcu, henüz takımla çalışmalara başlamadı.



Tedavisi devam eden ve sadece düz koşu yapabilen Lens'in derbide oynama ihtimalinin yüzde 60 seviyelerinde olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun takımla çalışmalara başlaması halinde derbinin kadrosuna alınacağı ancak iyileşse bile yeni sakatlık korkusuyla riske edilmek istenmediği, belki ikinci yarıda oyuna sokulabileceği vurgulandı.