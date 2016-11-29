 Fenerbahçe'ye ilginç teklif! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    'ye ilginç teklif!

    Fenerbahçe'ye ilginç teklif!
    10 numara arayan 'ye menajerlerden ilginç isim önerisi geldi. İsmi açıklanmayan Bulgar bir menajerin, Tayland ekibi Muangthong United'da oynayan 'i önerdiği bildirildi. Menajeri, 23 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli kulübe Asya'nın Maradona'sı olarak tanıtırken, 1.60 boyundaki Sogkrasin'in ülkesinde çok sevildiğini bu sayede F.Bahçe'nin Tayland'da çok sayıda forma satıp kar edebileceğini söyledi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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