 Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:38
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