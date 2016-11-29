Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:38
- LigTV'den El Clasico başvurusu
Toplam 4
Yorum
Serkan İsterseniz hiç oynamayalim
- Aboubakar kıymete bindi!
Toplam 15
Yorum
forever1903 sanki bedavaya verdiler, cok istiyorsaniz geri verelim, besiktasin sisteminde o maclari ömer oynasaydi ayni gol sayisina ulasirdi
- LigTV'den El Clasico başvurusu
Toplam 4
Yorum
polat real madridle barcelona federasyonlarına başvuru yapsın
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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