 ''Evet görüştüm...'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Evet görüştüm...''

    ''Evet görüştüm...''
    'den ayrıldıktan sonra ismi pek çok kulüple anılan Vitor Pereira'dan İnter itirafı geldi. Daha önce İtalyan ekibiyle görüştüğü iddia edilen Portekizli hoca, kontak kurduklarını doğrulayarak "Aslında görüşmeler çok güzel geçti. Sabırla bekledim. Ama olmayınca olmuyor. Şimdi yeni bir hocaları var. Olsaydı benim için iyi olurdu" dedi. Pereira ayrıca "İtalya'da çalışmak hoşuma gider" diyerek diğer takımlara da sinyal verdi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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